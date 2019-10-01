Объявлены цены и комплектации нового поколения Toyota RAV4 для РФ

Накануне в российском подразделении компании сообщили, что завершают выпуск четвертого поколения кроссовера на предприятии в Петербурге и начинают организацию сборки пятой генерации.



Сегодня 1 октября были объявлены цены и комплектации нового поколения Toyota RAV4, а также старт прием заказов.

Автомобиль новой генерации предложат на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями. В базовой комплектации кроссовер будет укомплектован двухлитровым 150-сильным двигателем.

Этот мотор работает в паре с шестискоростной механикой или вариатором. Вторым двигателем становится 2,5-литровый агрегат мощностью 200 л.с.

Эта силовая установка работает с восьмискоростным автоматом. Минимальная стоимость кроссовера составляет 1 756 000 рублей, а топовая полноприводная комплектация оценена в 2 661 000 рублей.

Отличается автомобиль от предшественника более агрессивным дизайном, пластиковыми накладками в нижней части кузова, а уже в базовом исполнении предложат светодиодную оптику и колесные диски на 19 дюймов.

Еще в новом поколении Toyota RAV4 появилась система Multi-terrain select, позволяющая выбрать три режима езды: Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт). Еще в модели предлагают пакет Toyota Safety Sense.