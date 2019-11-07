Компактный кроссовер Hyundai Venue появился в продаже в США

Новый компактный кроссовер от Hyundai на индийском рынке пользуется отличным спросом, о чем не раз сообщалось.

Теперь компания выводит модель на новые рынки. Так, недавно кроссовер Hyundai Venue появился в продаже в США, где он доступен с единственным двигателем и уже в базовой комплектации оснащен 6 подушками безопасности, 17-дюймовыми колесными дисками, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и комбинированной отделкой салона.

В более дорогих комплектациях предлагают 18-дюймовые колесные диски, слегка измененную решетку радиатора, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Для американского рынка Hyundai Venue предлагают с двигателем объёмом 1,6 литра. Его мощность работая в паре с вариатором и переднеприводной системой составляет 123 л.с. Стоимость новинки варьируется от 18 345 до 20 050 долларов или от 1 172 000 до 1 280 000 рублей.