Названа стоимость и комплектации нового кроссовера Hyundai Venue

Hyundai Venue начнут продавать в Индии по цене от 650 000 рупий, что в пересчете составляет около 600 тыс. рублей.

В Индии раскрыли цены на новый компактный корейский кроссовер Venue, который в модельном ряду компании окажется ниже Creta. Последняя в базовой версии в Индии оценивается от 999 990 рупий или 930 тыс. рублей.

В России Creta в минимальной комплектации стоит от 957 тыс. рублей. Hyundai Venue в большей степени разрабатывали для индийского рынка, где машина в базовой версии будет предлагаться с 90-сильным 1,4-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Уже в базовой версии кроссовера есть две подушки безопасности, гидроусилитель, передние электрические стеклоподьемники, задние датчики парковки и ABS.

Стоит отметить, что в Индии это хорошая комплектация. Также Venue будет предлагаться с 1,2-литровым 83-сильным мотором и пятиступенчатой механикой.

Еще предложат литровый 120-сильнй турбомотор, для которого предусмотрена как автоматическая коробка, так и преселективный «робот». Привод у Venue будет только на переднюю ось.

Корейская компания Venue представила и для рынка США, но там кроссовер немного больше индийской версии и у него другая моторная гамма.