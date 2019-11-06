Новое поколение японского кроссовера уже предлагается для покупки на российском рынке.
В Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4
07.11.2019 00:02
2 0
Модель продается в России с 30 октября в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
При этом торжественное мероприятие, приуроченное запуску автомобиля в серию на предприятии в Санкт-Петербурге провели только 6 ноября.
Как рассказали представители компании, в связи с переходом на платформу TNGA на предприятии провели модернизацию, а также установили 133 робота.
Также в кроссовере Toyota RAV4 часть навесных деталей теперь производят из алюминия, что позволяет улучшить динамику и снизить расход топлива.
Объём инвестиций в модернизацию составил 4,8 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2019 года, при этом с начала открытия завода показатель составил более 30 млрд рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments