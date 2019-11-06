В Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4

Новое поколение японского кроссовера уже предлагается для покупки на российском рынке.

Модель продается в России с 30 октября в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.

При этом торжественное мероприятие, приуроченное запуску автомобиля в серию на предприятии в Санкт-Петербурге провели только 6 ноября.

Как рассказали представители компании, в связи с переходом на платформу TNGA на предприятии провели модернизацию, а также установили 133 робота.

Также в кроссовере Toyota RAV4 часть навесных деталей теперь производят из алюминия, что позволяет улучшить динамику и снизить расход топлива.

Объём инвестиций в модернизацию составил 4,8 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2019 года, при этом с начала открытия завода показатель составил более 30 млрд рублей.