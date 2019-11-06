Новый кроссовер Changan CS75 привезли в Россию

Недавно стало известно, что Changan CS75 получит обновление в России и новую роскошную версию , которая уже продается в Китае.

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что новый кроссовер Changan CS75 уже приехал в Россию, но пока речь идет только об одном экземпляре. Его покажут дилерам, а затем отправят на сертификацию.

В нашей стране предложат обновленный Changan CS75 2019 модельного года. Отличаться автомобиль от предшественника будет изменений внешностью и салоном.

В списке оснащённости предложат немало современных опций и систем. Спецификации модели пока неизвестны, но уже скоро она получит ОТТС и тогда будет понятно, с какой моторной гаммой будет предложен кроссовер.

Дата выхода автомобиля в России пока неизвестна, но можно предположить, что в продаже он появится только в следующем году.