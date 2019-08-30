Changan озвучил цену на роскошный кроссовер Changan CS75 Plus

Предполагалось, что его продажи стартуют в Китае в августе, но оказалось, что он станет доступен для покупки 5 сентября.

Changan назвал цена на роскошный кроссовер Changan CS75 Plus, а также анонсировала его официальные продажи. Напомним, то первые выставочные экземпляры новинки, которая будет предлагаться в двух модификациях, появились у дилеров еще в июле.

Кроссовер будет доступен в обычной и спортивной версии с приставкой к названию S. Последний будет отличаться более спортивной внешностью, где предложат красные акценты, 20-дюймовые колесные диски, задний диффузор, а также иной передний бампер.

Линейка двигателей будет представлена турбированными моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра. Полноприводная система для новинки будет предложена в качестве опции.

В списке оснащенности заявлено до 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, отделка салона кожей, панорамная крыша с люком, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Минимальная стоимость нового Changan CS75 Plus составит 127 900 юаней, а это около 1.2 млн рублей.