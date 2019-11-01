Презентация нового кроссовера состоится 5 ноября, а пока в Сети появляются новые изображения.
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам
01.11.2019 21:45
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Недавно в сети распространили изображения новинки Toyota Raize, а сегодня были опубликовано «живое» фото модели, которое было сделано на площадке у одного из дилеров в Японии.
Благодаря очевидцу стало известно, что кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам.
Напомним, что модель является преемником Toyota Rush, созданным на платформе DNGA, которая также используется в Daihatsu Rocky.
Последний был представлен на автосалоне в Токио в прошлом месяце. Отличаются эти автомобили только оформление салона и внешностью.
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