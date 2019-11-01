Презентация нового кроссовера состоится 5 ноября, а пока в Сети появляются новые изображения.

Недавно в сети распространили изображения новинки Toyota Raize, а сегодня были опубликовано «живое» фото модели, которое было сделано на площадке у одного из дилеров в Японии.

Благодаря очевидцу стало известно, что кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам.

Напомним, что модель является преемником Toyota Rush, созданным на платформе DNGA, которая также используется в Daihatsu Rocky.

Последний был представлен на автосалоне в Токио в прошлом месяце. Отличаются эти автомобили только оформление салона и внешностью.