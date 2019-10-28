Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize с дизайном RAV4

Японская компания Toyota для рынков Азии и Южной Америки готовит новый кроссовер, который внешне будет похож на RAV4.

Новая модель получила название Raize, и накануне в Сети опубликовали изображения будущей новинки. Публичный показ кроссовера состоится 5 ноября.

Новый паркетник Raize в модельном ряду компании займет позицию ниже кроссовера Toyota CH-R.

Источники сообщают, что Raize станет преемником Toyota Rush, который был доступен до 2016 года.



Toyota Raize создан на платформе DNGA, на которой разработали и недавно представленный Daihatsu Rocky.

Предположительно от Raize силовой агрегат достанется Rocky, а это турбированный литровый ДВС мощностью 98 л.с.

Для Daihatsu Rocky трансмиссия предусмотрена механическая и вариатор, а привод передний или полный.



Размеры будущей новинки: длина — 3 995 мм, ширина — 1 620 мм, высота — 1 695 мм. Размер колесной базы составит 2 525 мм.

На российском рынке Toyota Raize скорее всего не появится, но у нас можно купить C-HR, предлагаемый по цене от 1 367 000 рублей.