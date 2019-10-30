Renault разрабатывает бюджетный компактный седан

Компания Renault в следующем году представит новый компактный седан, длина которого не превысит четырех метров.

Новинку разрабатывают для индийского рынка, но в дальнейшем ее продажу планируют в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

Между тем журналистам удалось выяснить первые подробности о седане. В частности, стало известно, что в его основе расположится платформа CMF-A+, используемая в модели Renault Triber.

Его разработкой будет заниматься индийское подразделение компании, которое применит удачные решения в седане от Renault Triber.

На рынке модель составит конкуренцию Tata Tigor, Ford Aspire и Hyundai Xcent.