Renault представил 7-местный четырехметровый кроссовер Renault Triber

Французский автопроизводитель 19 июня официально рассекретил свой новый кроссовер Renault Triber.



Новинка имеет семиместный салон и в первую очередь предназначена для индийского рынка, где продажи стартуют во второй половине этого года.

Появится ли модель за пределами Индии сейчас неизвестно. Интересно, что Renault Triber представляет собой компактный кроссовер, длина которого не превышает четырех метров.

Но при этом он будет доступен для покупки либо в пятиместной версии с объёмным багажником, либо в семиместной модификации. Дизайн кроссовер выполнен в фирменной стилистике компании, а в салоне присутствует большой экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto.

Помимо этого в автомобиле есть запуск двигателя с кнопки. В движение новый Renault Triber приводится литровым 73-сильным мотором.

Показатель крутящего момента составляет 96 Нм. В качестве трансмиссии доступна пятискоростная механика или робот.