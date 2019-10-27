Новый кроссовер Toyota RAV4 добрался до российских дилеров

1 октября кроссовер пятой генерации стал доступен для заказа в России , также его сборка уже осуществляется на предприятии в Санкт-Петербурге.

Официально о старте «живых» продаж автомобиля в компании не объявляли, но Toyota RAV4 нового поколения уже добрался до большинства российских дилеров.

Эти автомобили доступны для тест-драйва. Напомним, что новый RAV4 оценили в 1 756 000 рублей за базовую комплектацию. Модель в топовом исполнении получила ценник 2 661 000 рублей.