Завод Haval в России может начать выпуск ещё одного кроссовера

Haval в 2020 году на российский рынок выведет новую модель, которая уже знакома россиянам. В китайской компании решили на российском заводе Haval начать собирать модель Haval H5.

Это на самом деле переименованный Great Wall Hover, который ранее называли «убийцей» УАЗ «Патриот».

Hover на российском рынке присутствует с 2005 года. Он покинул рынок в 2015 года, а после вернулся в 2017 году и в 2019 году снова ушел.

Последние два года внедорожник под именем DW Hower собирали в Ставрополе на заводе компании Derways.

Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.

Сборку автомобиля организуют Тульской области в индустриальном парке Узловая. Там же сейчас производят кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, а последний уже начал поступать к дилерам марки.