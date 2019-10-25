Haval в 2020 году на российский рынок выведет новую модель, которая уже знакома россиянам. В китайской компании решили на российском заводе Haval начать собирать модель Haval H5.
Завод Haval в России может начать выпуск ещё одного кроссовера
26.10.2019 01:30
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Это на самом деле переименованный Great Wall Hover, который ранее называли «убийцей» УАЗ «Патриот».
Hover на российском рынке присутствует с 2005 года. Он покинул рынок в 2015 года, а после вернулся в 2017 году и в 2019 году снова ушел.
Последние два года внедорожник под именем DW Hower собирали в Ставрополе на заводе компании Derways.
Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Сборку автомобиля организуют Тульской области в индустриальном парке Узловая. Там же сейчас производят кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, а последний уже начал поступать к дилерам марки.
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