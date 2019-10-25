Купеобразный кроссовер, как сообщалось ранее, поступит в продажу в ноябре, а до конца октября состоится его российская презентация.
Первые кросс-купе Haval F7x начали поступать дилерам
25.10.2019 17:47
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При этом до этих событий в Сети были опубликованы фотографии автовоза с новыми Haval F7x, которые привезли к одному их столичных дилеров.
Первые кросс-купе Haval F7x начали поступать дилерам с российского предприятия.
Ранее компания официально объявила о старте серийного производства новинки на заводе в Тульской области.
Предполагается, что первые машины отправили к дилерам в качестве демонстрационных образцов и для тест-драйвов.
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