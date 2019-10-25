Российское подразделение японской марки объявило о старте приема заказов на новую роскошную версию минивэна Toyota Hiace.

Новинка будет предлагаться в девятиместном исполнении в двух комплектациях с разным уровнем оснащенности.

Toyota привезла в Россию VIP-версию минивэна Toyota Hiace по цене от 3 675 000 рублей за начальную версию и от 3 873 000 рублей за комплектацию «Престиж Safety».

От обычного минивэна роскошная модификация отличается уменьшенной на 615 мм длиной кузова и укороченной колесной базой до 3 210 мм.

Новый Toyota Hiace будет отличаться 17-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой и хромированными элементами.

Для покупки предлагают минивэн с цветовой гаммой, в которой черный, белый перламутр и серебристый металлик.

В движение автомобиль приводится турбодизелем объёмом 2,8 литра. Его мощность составляет 150 л.с., а в паре с мотором работает 6-скоростной автомат.