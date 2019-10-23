Компания Mitsubishi представила концепт MI-TECH

От других машин он отличается отсутствием крыши и дверей, а также тем, что у него установлена гибридная силовая установка.

Mitsubishi Mi-Tech Concept больше похож на большое багги, где есть два посадочных места, простой и просторный салон, а также силовая установка, приводящая в движение машину двумя электрическими моторами.

Для питания блока аккумуляторов в концепте установили турбину, которая способна работать на различном виде топлива, будь то солярка или спирт. Не исключено, что Mi-Tech Concept в дальнейшем станет отправной точкой для приемника Pajero.

Напомним, легендарный Pajero снят с производства, и в России скоро начнут продавать финальную версию внедорожника.