В Россию привезли финальную партию внедорожников Mitsubishi Pajero

Российский офис Mitsubishi объявил о прекращении поставок внедорожника Pajero в России. Компания привезла в РФ последнюю партию Mitsubishi Pajero. Со следующего месяца она будет доступна в дилерских центрах компании.

Финальная партия состоит из 500 автомобилей и все они относятся к спецверсии Final Edition, в которой есть комплектации Instyle и Ultimate.

Pajero Final Edition оснащен 174-сильным бензиновым двигателем объёмом 3,0-литра. Привод во внедорожнике полный — Super Select 4WD.

Цены на Pajero Final Edition пока не объявлены, а обычная модель сейчас предлагается по цене от 2 989 000 рублей.

Отличить обычную версию от финальной можно будет по логотипам серии на кузове и в салоне.

Покупатель автомобилей из финальной версии получит еще именной сертификат с указанием вин номера внедорожника.