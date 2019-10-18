Составлен рейтинг лучших китайских кроссоверов до 1 млн рублей

Автомобильные эксперты проанализировали предложения на российском рынке и решили выбрать лучшие китайские кроссоверы, которые обойдутся по цене до 1 млн рублей.

На первое место эксперты портала 110km.ru определили кроссовер Lifan X70, предлагаемый по цене от 829 тыс. рублей за версию 2018 модельного года.

К слову недавно стало известно, что продажи кроссовера будут возобновлены, а поставки организуют из Китая.

На втором месте составленного рейтинга лучших китайских кроссоверов до 1 млн рублей располагается Brilliance V5, оцененный от 939 000 рублей.

Также эксперты советуют присмотреться к Chery Tiggo 5 и Changan CS35, которые предлагаются за 919 900 и 789 900 рублей минимум соответственно.

Также в рейтинге оказались Zotye T600 (882 000 руб.) и FAW Besturn X80 (849 000 руб.).