Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается на рынок России

Кроссовер Lifan X70 вернется на российский рынок, но его уже будут поставлять из Китая. Компания оформила на модель новый ОТТС, в котором внесены минимальные изменения.

Ранее Lifan X70 собирали на заводе в Карачаево-Черкессии, но предприятие закрыли, а собранные на нем машины в дилерских центрах уже закончились. Теперь Lifan X70 будут поставлять из Китая.

Как изменится цена на «паркетник» неизвестно, но предположительно модель станет дороже.

В новом ОТТС указано, что Lifan X70 с механической коробкой передач может буксировать прицеп массой до 550 килограммов.

Остальные технические характеристики не изменились. Кроссовер, собранный в Китае для российских покупателей будет доступен с 2,0-литровый 136-сильным мотором.

Трансмиссию предложат пятиступенчатую механическую или бесступенчатый вариатор. Lifan X70 был оценен в 829 000 рублей, но сколько будет стоить модель китайской сборки неизвестно.

Источник: gazetadaily.ru.