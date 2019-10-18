Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери

Mazda готовится к презентации своего электрического автомобиля, и постепенно начинает интриговать поклонников марки будущей новинкой.

Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.

Также вчера компания опубликовала видеотизер Mazda-EV, в котором был показан силуэт машины и судя по всему это будет кроссовер.

Ранее мы писали, что Mazda-EV в движение будет приводиться 143-сильным электрическим мотором с крутящим моментом 264 Нм. Будущий «зеленый» автомобиль будет глобальным.

