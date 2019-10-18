Mazda готовится к презентации своего электрического автомобиля, и постепенно начинает интриговать поклонников марки будущей новинкой.
Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери
19.10.2019 01:19
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Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.
Также вчера компания опубликовала видеотизер Mazda-EV, в котором был показан силуэт машины и судя по всему это будет кроссовер.
Ранее мы писали, что Mazda-EV в движение будет приводиться 143-сильным электрическим мотором с крутящим моментом 264 Нм. Будущий «зеленый» автомобиль будет глобальным.
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