Mazda рассказала о салоне первого серийного электромобиля

Mazda готовится к презентации своего первого электрокара, и в честь этого события был опубликован первый видеотизер, в котором показали нижнюю часть центральной консоли машины.

Показ концепта Mazda-EV состоится на Токийском автосалоне 23 октября.

В ролике указали, что салон электрокара получит экологические материалы, а в конце видео был показан рычаг выбора режимов работы трансмиссии и селектор.

Про будущий японский электрокар пока мало что известно. Ранее он был замечен, но в кузове кроссовера CX-30.

Известно, что тестовый прототип был оснащен 143-сильным электрическим мотором и блоком батарей 35,5 киловатт-часа.

