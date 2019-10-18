Новый кроссовер Hyundai Creta представлен на первых фотографиях

Прием заказов на новое поколение кроссовера Hyundai Creta (ix25) недавно стартовал в Китае.

Сегодня компания распространила первые официальные фотографии автомобиля, который уже начали поставлять дилерам.

На китайском рынке кроссовера предлагают с одним двигателем и модель позиционируется как автомобиль 2020 модельного года.

Следующим рынком, где Creta (ix25) поступит в продажу, станет индийский, где предложат несколько двигателей, в том числе и дизельных.

Что касается российского рынка, то в нашей стране кроссовер тоже сменит поколение, но произойдет это не ранее 2021 года.