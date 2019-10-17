«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали

В Сети появились новые данные о внедорожнике от УАЗа, который будет предлагаться по цене около 1,5 млн рублей.

В частности, прозванный как «Русский Прадо» засветился в базе Роспатенте, правда через время изображения и информация были удалены.

Однако изображения остались в распоряжении «Российской газеты», журналисты которого пишут, что автомобиль будет оснащен светодиодными фарами. Изображения оптики и были опубликованы в Роспатенте.

В документе было указано, что над светодиодными фарами для новинки работал шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский, а также специалисты завода Олег Королев и Михаил Вершилкин.

Напомним, что выход нового внедорожника от Ульяновского автомобильного завода запланирован на следующий год. Новинка будет относиться к классу Toyota Land Cruiser Prado.

Новая модель получит рамную конструкцию и появится в полноприводной версии. О других известных подробностях сообщалось ранее.