Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

В конце прошлого месяца стало известно, что компания «УАЗ» выпустит новый внедорожник, который будет стоить около 1,5 млн рублей. Об этом сообщал владелец Sollers Вадим Швецов, который тогда отметил, что машина будет класса Toyota Land Cruiser Prado.

Теперь появились некоторые подробности про этот автомобиль и как оказалось, что его создадут на глубоко модернизированной платформе УАЗ «Патриот».

Как удалось узнать Drom, в новом внедорожнике будет другая рама, перепроектированный кузов и иная подвеска.

Проектированием машины сейчас занимается Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).

В «Русском Прадо» (так пока называют внедорожник) передняя подвеска будет независимой, а задняя зависимая пружинная.

На раме спереди появится демпфирующий модуль, который будет гасить силу удара при ДТП.

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.