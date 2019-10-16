Флагманский Genesis G90 уже обновился и с начала лета предлагается, в том числе и на российском рынке .

Теперь очередь дошла и до Genesis G70, который также получил обновление и дебютировал в Южной Корее. Genesis представил обновлённый седан Genesis G70 с расширенным списком опций, пакетом Ultimate с карбоновыми элементами и новой цифровой приборной панелью.

В списке оснащенности седана появились новые системы безопасности и помощи водителю, а среди систем, доступных опционально будет система контроля поперечного трафика и предупреждения о приближающемся сзади автомобиле.

Еще Genesis G70 стал первым в мире, получившим 12,3-дюймовую цифровую панель приборов со стереоскопическим эффектом.

Помимо этого, стоит отметить и новый режим климатической установки – «тоннель». В таком случае система автоматически закроет стекла и подаст сигнал климат-контролю включить режим рециркуляции воздуха, когда машина будет подъезжать к тоннелю.

Что касается пакета Ultimate, то в нем клиенту предложат карбоновые корпуса зеркал заднего вида, накладку на рулевом колесе и центральной консоли.

В версии с 3,3-литровым двигателем в пакете дополнительно предложат тормоза Brembo и покрышки Michelin Pilot Sport 4 S. Что касается моторной гаммы, то тут изменений не произошло. О сроках выхода седана на рынок, а также о его стоимости информации пока нет.