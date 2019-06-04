Genesis привез на российский рынок обновленный седан Genesis G90

Эта модель будет предлагаться с тремя моторами в четырех комплектациях. Базовая версия оценивается от 4 690 000 рублей, а топовая стоит 6 860 000 рублей.

Покупателю предложат обычную версию G90 и удлиненную G90 L. Моторная гамма представительской модели состоит из V6 3.8 литра мощностью 309 л.с., V6 Twin Turbo 3.3 литра с 370-сильной отдачей и V8 объемом 5.0 литров и мощностью 413 л.с. Все ДВС работают с восьмидиапазонный «автоматом».

Седан получил четыре комплектации – Prestige, Elite, Premier и Royal. Первых две предлагаются с 309 и 370-сильными агрегатами, Premier можно купить только с 309-сильным ДВС, а Royal можно заказать с 370 и 413-сильным моторами.



Genesis G90 доступен с оптикой в стиле G-Matrix, а в таком же стиле предлагают и колесные диски. В салоне машины постарались свести к минимуму количество элементов управления климат-контролем и мультимедийной установки. Клиенту будет доступно два варианта отделки салона — двухцветный коричневый и коричневый с синим.



Сама мультимедийная система новинки поддерживает работу платформ Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. В акустической системе есть опция шумоподавления, а за безопасность пассажиров и водителя отвечает система удержания автомобиля в полосе движения, помощник при движении задним ходом, система определения пешеходов и велосипедистов, а также десять подушек безопасности.