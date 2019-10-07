Новый Land Rover Defender приедет в Россию осенью 2020 года

Новое поколение внедорожника было представлено в прошлом месяце в рамках Франкфуртского автосалона.

Позже стало известно, что новый Land Rover Defender приедет в Россию, причем сообщалось о второй половине 2020 года.

Как удалось выяснить российским журналистам, автомобиль новой генерации доберется до российских покупателей осенью.

Более точные сроки выхода, а также цены и комплектации будут объявлены накануне продаж. Компании Land Rover еще предстоит получить ОТТС на внедорожник.

Новый Land Rover Defender создали на другой платформе, а в продаже он появится в четырех основных комплектациях.

Также в первый год после старта продаж для модели предложат версию First Edition, которая будет отличаться оформлением салона и внешности, а также списком оборудования.