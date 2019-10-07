Новое поколение внедорожника было представлено в прошлом месяце в рамках Франкфуртского автосалона.
Новый Land Rover Defender приедет в Россию осенью 2020 года
07.10.2019 08:41
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Позже стало известно, что новый Land Rover Defender приедет в Россию, причем сообщалось о второй половине 2020 года.
Как удалось выяснить российским журналистам, автомобиль новой генерации доберется до российских покупателей осенью.
Более точные сроки выхода, а также цены и комплектации будут объявлены накануне продаж. Компании Land Rover еще предстоит получить ОТТС на внедорожник.
Новый Land Rover Defender создали на другой платформе, а в продаже он появится в четырех основных комплектациях.
Также в первый год после старта продаж для модели предложат версию First Edition, которая будет отличаться оформлением салона и внешности, а также списком оборудования.
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