Новый кроссовер вышел на китайский рынок в начале прошлого месяца и оказался востребованным, о чем рассказали в компании Geely.
За кроссовером Geely Atlas Pro с мотором от Volvo выстроилась очередь
05.10.2019 12:43
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За кроссовером Geely Atlas Pro с мотором от Volvo выстроилась очередь, которая растянулась на два месяца.
По итогам сентября автопроизводитель оформил более 30 тыс. заявок на среднеразмерную модель, оцененную от 809 тыс. рублей в эквиваленте.
Стоит отметить, что в Китае автомобиль носит название Boyue Pro, а за его пределами он носит название Atlas Pro.
В следующем году появление этого кроссовера ожидается на российском рынке.
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