Новый кроссовер вышел на китайский рынок в начале прошлого месяца и оказался востребованным, о чем рассказали в компании Geely.

За кроссовером Geely Atlas Pro с мотором от Volvo выстроилась очередь, которая растянулась на два месяца.

По итогам сентября автопроизводитель оформил более 30 тыс. заявок на среднеразмерную модель, оцененную от 809 тыс. рублей в эквиваленте.

Стоит отметить, что в Китае автомобиль носит название Boyue Pro, а за его пределами он носит название Atlas Pro.

В следующем году появление этого кроссовера ожидается на российском рынке.