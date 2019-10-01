Стартовали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Прием заказов на новую версию отечественного внедорожника стартовал в конце августа , а с 1 октября она стала доступна для покупки у дилеров.

Модель с новой коробкой передач предлагается в четырех комплектациях — «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I.

Стоимость УАЗ «Патриот» с «автоматом» составляет 1 034 000 рублей минимум без учета спецпредложений. Комплектация «Премиум» получила ценник 1 180 000 рублей, а «Статус» и Edition I предлагают за 1 268 000 и 1 298 000 рублей соответственно.

Последняя выйдет ограниченным тиражом в количестве 300 экземпляров и будет предлагаться в цвете «Серый Титан».

В салоне такого внедорожника будет отделка черной или коричневой кожей, а также хромированные элементы.