УАЗ начал приём заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Ульяновский автомобильный завод с 30 августа начал прием предварительных заказов на внедорожник Патриот в версии с автоматической КП.

УАЗ начал приём заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с АКПП, который обойдется дороже, чем версия с механикой на 100 тысяч рублей.

То есть, стоимость автомобиля в новой версии составляет 1 034 000 рублей. Напомним, что УАЗ «Патриот» получил шестискоростную коробку передач 6L50 Punch Powerglide, разработанную Punch Powertrain и General Motors.

Такая трансмиссия была доступна для автомобилей Cadillac CTS и Chevrolet Colorado. Новую КП поставляют для российского автомобиля из Франции.

Она доступна для внедорожника с двигателем ЗМЗ ПРО, имеющим мощность 150 лошадиных сил при 235 Нм крутящего момента.

УАЗ предлагает новую трансмиссию в трех комплектациях – «Автомат Оптимум», «Премиум Автомат» и «Статус Автомат» оценёнными в 1 034 000, 1 180 0000 и 1 268 000 рублей соответственно.

Еще Патриот доступен в спецверсии Edition I, которая имеет особое оформление и щильдики. Такой вариант оценили в 1 298 000 рублей.