Основой для знаменитого дизайнера стал недавно представленный концепт купе BMW Concept 4.
Дизайнер представил на рендере BMW Concept 4 Shooting Brake
29.09.2019 18:53
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Известный в Сети дизайнер X-Tomi создал новую компьютерную визуализацию, на которой показал BMW Concept 4 Shooting Brake.
Этот художник нередко создает рендеры несуществующих моделей, показывая свое видение той или иной модели.
В этот раз он решил представить, каким бы получился BMW Concept 4 в кузове Shooting Brake.
Впрочем, такой проект так и останется существовать на рендере, так как компания даже не рассматривала возможность выпуска подобной модели.
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