Дизайнер представил на рендере BMW Concept 4 Shooting Brake

Основой для знаменитого дизайнера стал недавно представленный концепт купе BMW Concept 4.

Известный в Сети дизайнер X-Tomi создал новую компьютерную визуализацию, на которой показал BMW Concept 4 Shooting Brake.

Этот художник нередко создает рендеры несуществующих моделей, показывая свое видение той или иной модели.

В этот раз он решил представить, каким бы получился BMW Concept 4 в кузове Shooting Brake.

Впрочем, такой проект так и останется существовать на рендере, так как компания даже не рассматривала возможность выпуска подобной модели.