Новое купе BMW 4-Series представлено официально

Новинка дебютировала на автосалоне во Франкфурте в качестве прототипа, тогда как серийная версия модели будет представлена в рамках Женевского автошоу весной 2020 года.

В продаже модель поступит во второй половине будущего года. Как и ожидалось, новое купе выполнили в стилистике X7, а также в нем есть большие ноздри и колесные диски на 21 дюйм.

В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.

Что касается технических характеристик, то для купе будут использоваться моторы, которые доступны для нового 3-серии в кузове G20. Также на базе последней построена и новинка.

В начальной комплектации для BMW 4-Series будет доступен 2,0-литровый двигатель с отдачей 184 или 252 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать восьмискоростной автомат, а систему привода предложат как на заднюю, так и на обе оси.