Mitsubishi показал новые Mitsubishi Pajero Sport и ASX для России

Mitsubishi в базу Федерального института промышленной собственности занесла патентные изображения обновленных версий Pajero Sport и ASX. Эти модели были представлены в 2019 году.

Mitsubishi ASX получил рестайлинг еще в феврале 2019 года, но до российского рынка он пока так и не добрался.

Сейчас дорестайлинговый ASX в базовой версии предлагают за 1 229 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport обновление получил летом, но когда эта версия доберется до российских дилеров неизвестно.

Предположительно, это произойдет в следующем году, но только после локализации машины на автозаводе в Калуге.