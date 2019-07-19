Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport раскрыли на фото

Снимки обновленной модели без камуфляжа были сделаны на предприятии компании в Таиланде. Впрочем, до презентации внедорожника остается уже совсем немного дней так как премьера состоится 25 июля и пройдет в Таиланде.

Судя по фото Mitsubishi Pajero Sport будет отличаться обновленной оптикой, передним и задним бамперами, а также решеткой радиатора, выполненной в стиле пикапа L200.

Что касается изменений в салоне, то их немного и самым заметным станет увеличенный экран мультимедийной системы, а также измененный блок управления климатической установкой.

По предварительным данным, моторная гамма автомобиля останется без изменений. Напомним, ранее компания опубликовала официальный тизер обновленной модели.