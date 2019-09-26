Кроссовер Geely на базе Volvo вышел на новый рынок

Кроссовер Geely на базе Volvo вышел на новый авторынок, где предлагается с другим названием. Так, в Китае модель носит название Geely SX11/Binyue, а за его пределами он называется Coolray.

Теперь автомобиль появился на Филиппинах, а в дальнейшем он поступит в продажу и на других рынках, включая российский.

На внутреннем для компании рынке автомобиль пользуется повышенным спросом и с момента старта продаж он уже был продан в количестве более 100 тыс. экземпляров.

На Филиппинах кроссовер доступен с полуторалитровым турбированным двигателем. Его мощность составляет 177 л.с., а показатель крутящего момента 255 Нм.

В паре с двигателем работает семискоростной робот с двумя сцеплениями. Система привода предлагается только на переднюю ось. Оценена новинка на новом рынке в 1,2-1,5 млн рублей в эквиваленте.