Китайская компания начала предлагать свой новый кроссовер за пределами китайского рынка.
Кроссовер Geely на базе Volvo вышел на новый рынок
Кроссовер Geely на базе Volvo вышел на новый авторынок, где предлагается с другим названием. Так, в Китае модель носит название Geely SX11/Binyue, а за его пределами он называется Coolray.
Теперь автомобиль появился на Филиппинах, а в дальнейшем он поступит в продажу и на других рынках, включая российский.
На внутреннем для компании рынке автомобиль пользуется повышенным спросом и с момента старта продаж он уже был продан в количестве более 100 тыс. экземпляров.
На Филиппинах кроссовер доступен с полуторалитровым турбированным двигателем. Его мощность составляет 177 л.с., а показатель крутящего момента 255 Нм.
В паре с двигателем работает семискоростной робот с двумя сцеплениями. Система привода предлагается только на переднюю ось. Оценена новинка на новом рынке в 1,2-1,5 млн рублей в эквиваленте.