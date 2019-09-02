Кроссовер Geely SX11 приедет в Россию с названием Coolray

Уже известно, что китайская компания намерена привезти на российский рынок свой кроссовер Geely SX11.

Точные сроки выхода модели на российский рынок пока не названы, но в СМИ появилась информация, что модель Geely SX11 для некоторых стран, включая нашу, получит название Coolray.

Также сообщается, что уже скоро автомобиль пройдет сертификацию в РФ и получит ОТТС.

Ранее были данные о появлении кроссовера в нашей стране до конца года, но похоже, его продажи будут запущены в начале следующего года.

Поставки Geely SX11 будут осуществляться из Китая, хотя ранее были данные о его сборке для российского рынка на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Предварительная стоимость новинки составит 1,35 млн рублей.