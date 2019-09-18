Новая Mazda CX-30 получила электрическую модификацию

Автомобиль вышел на рынок летом этого года. Он создавался на платформе Skyactiv-Vehicle и предлагается с дизельными и бензиновыми силовыми установками.

При этом уже скоро компания представит электрифицированную версию своего кроссовера, которая официально дебютирует в следующем месяце на автосалоне в Токио.

Недавно в Сети появились фотографии автомобиля и некоторые подробности. Так, отличаться электрический вариант Mazda CX-30 от обычного будет лишь решеткой радиатора, а также наличием люка для подключения к сети.

Силовая установка будет представлена одним электродвигателем мощностью 143 л.с. Батареи в модели будут на 35,5 кВтч. Другие подробности пока неизвестны.