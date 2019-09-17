В начале этого месяца стало известно, что китайский бренд сертифицировал новый кросс-купе для продаж в России.

В частности, модель Haval F7x получила ОТТС. О том, что купеобразный кроссовер будет продаваться в России стало известно еще во время презентации модели на автосалоне в Москве в прошлом году.

Также было известно, что его сборка будет организована наряду с обычным кроссовером на новом предприятии в Тульской области.

Однако, теперь появилась информация, что на заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x, но сроки старта продаж пока не названы.

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете. Ожидается, что старт продаж состоится совсем скоро.