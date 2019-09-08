Китайский бренд в России показывает неплохие результаты продаж среди марок из Китая и более того, ему по итогам 8 месяцев года удалось стать лидером.



Лидерство ему обеспечил выход на рынок кроссовера F7, сборка которого осуществляется на предприятии в Тульской области.

Еще в момент презентации было сказано, что до российского рынка доедет и купеобразная версия этого кроссовера.

Haval сертифицировал в России новый кроссовер Haval F7x, который технически будет идентичен с F7 и будет отличаться лишь формой кузова.