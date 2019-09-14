Новый спорткар с электрической установкой дебютировал четвертого сентября, а девятого сентября новинку отправили на конвейер.



Первый электрический автомобиль бренда приедет и на российский рынок, а недавно В Porsche рассказали о планах по продажам Taycan в России.

По словам представителей компании, которые пообщались с журналистами, продажи электрического спорткара будут организованы у дилеров в пяти городах страны, а в их числе Москва, Петербург, Ростов, Краснодар и Новосибирск.

Привезут автомобили в сентябре следующего года, а заказы на них принимают уже сейчас. В планах компании в первый год продать в России 100 экземпляров Porsche Taycan, а через год объёмы должны составить 200 единиц.

Для заказа в России предлагаются две модификации автомобиля, а это Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Их оценили в 12 943 000 и 10 643 000 рублей соответственно.