Уже скоро новое поколение японского кроссовера поступит в продажу на российском рынке, тогда как за пределами нашей страны автомобиль уже давно доступен для покупки.
Новый кроссовер Toyota RAV4 провалил «лосиный» тест
13.09.2019 22:32
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Журналисты журнала Teknikens Värld решили протестировать новый кроссовер Toyota RAV4 и проверить работу систем.
Для автомобиля устроили «лосиный тест», который, как выяснилось, он провалил.
По версии журнала, максимальная скорость, на которой RAV4 прошел тест, составила 68 км/ч.
Было отмечено, что при тесте использовались две версии автомобиля, в том числе и гибридная. Более того, во время тестов машины были максимально загружены.
Журналисты после тестов обратили за комментариями к компании, где ответили, что Toyota RAV4 полностью соответствует внутренним требованиям и успешно прошла «лосиный» тест.
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