Новый кроссовер Toyota RAV4 провалил «лосиный» тест

Уже скоро новое поколение японского кроссовера поступит в продажу на российском рынке , тогда как за пределами нашей страны автомобиль уже давно доступен для покупки.

Журналисты журнала Teknikens Värld решили протестировать новый кроссовер Toyota RAV4 и проверить работу систем.

Для автомобиля устроили «лосиный тест», который, как выяснилось, он провалил.

По версии журнала, максимальная скорость, на которой RAV4 прошел тест, составила 68 км/ч.

Было отмечено, что при тесте использовались две версии автомобиля, в том числе и гибридная. Более того, во время тестов машины были максимально загружены.

Журналисты после тестов обратили за комментариями к компании, где ответили, что Toyota RAV4 полностью соответствует внутренним требованиям и успешно прошла «лосиный» тест.