Опубликовали спецификации нового Toyota RAV4 для России

Новое поколение автомобиля Toyota RAV4 в России получило ОТТС и уже в октябре на модель объявят цены и комплектации.
Согласно данным одобрения типа транспортного средства, кроссовер в России получит моторную гамму, представленную 2,0 и 2,5-литровыми моторами с отдачей 150 и 200 л.с.
Дизельного двигателя не предложат. Менее мощный двигатель будет работать с вариатором, а 200-сильный будет доступен с восьмискоростным автоматом.
Система привода будет на переднюю ось или на все колеса. Сборка нового Toyota RAV4 стартует на предприятии в Петербурге в октябре и тогда же будет названа стоимость и комплектации.
Предшественник автомобиля сейчас доступен за 1 616 000 рублей минимум.
Минимальная цена Toyota RAV4 выросла более чем на 200 тысяч рублей