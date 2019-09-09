Опубликовали спецификации нового Toyota RAV4 для России

Новое поколение автомобиля Toyota RAV4 в России получило ОТТС и уже в октябре на модель объявят цены и комплектации.



Согласно данным одобрения типа транспортного средства, кроссовер в России получит моторную гамму, представленную 2,0 и 2,5-литровыми моторами с отдачей 150 и 200 л.с.

Дизельного двигателя не предложат. Менее мощный двигатель будет работать с вариатором, а 200-сильный будет доступен с восьмискоростным автоматом.

Система привода будет на переднюю ось или на все колеса. Сборка нового Toyota RAV4 стартует на предприятии в Петербурге в октябре и тогда же будет названа стоимость и комплектации.

Предшественник автомобиля сейчас доступен за 1 616 000 рублей минимум.