JAC привезёт на рынок России два новых кроссовера

Пару дней назад в России состоялась официальная презентация нового пикапа от JAC , стоимость и комплектации которого ранее уже были раскрыты.

Во время презентации представители компании упомянули, что расширят модельный ряд в 2020 году двумя новыми моделями, но какие это будут новинки не сообщалось.

Однако теперь в компании JAC раскрыли планы и сообщили, что привезут на рынок России два новых кроссовера, один из которых субкомпактный, а второй семиместный. Речь идет о моделях S4 и S7 соответственно.

Среднеразмерный кроссовер JAC S7 для китайского рынка пережил обновление. В нашу страну автомобиль будут поставлять из Казахстана. Эта модель уже проходит сертификацию в России. Стоимость кроссовера в Китае составляет 115 тыс. юаней минимум или около 1 млн рублей.

Что касается второй новинки, что кроссовер S4 является переднеприводным и имеет колесную базу 2 620 мм. На китайском рынке автомобиль доступен для покупки с 1,5 и 1,6-литровыми моторами с отдачей 150 и 120 л.с.

Среди трансмиссий для двигателей доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Этот автомобиль позиционируется как потенциальный конкурент Hyundai Creta. Его стоимость в Китае составляет 70 тыс. юаней или около 650 тыс. рублей.