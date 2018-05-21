Вышедший на рынок в мае прошлого года внедорожник получил обновление и уже добрался до китайских дилеров.

Обновленный внедорожник JAC S7 поступил в продажу с новым комплексом систем безопасности с названием Safety Plus.

В этом комплексе есть адаптивный круиз-контроль, а также система автоматического предотвращения столкновений.

В более дорогих комплектациях обновленной модели будет система удержания автомобиля в свое полосе, система помощи в парковке при движении задним ходом, камера заднего вида, а также система мониторинга слепых зон.

Помимо этого в обновленной модели появилась новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном. Моторная гамма JAC S7 по-прежнему представлена турбированными 1,5 и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 174 и 190 л.с.

Среди трансмиссий доступен шестискоростной робот в двумя сцеплениями и 6-ступенчатая механическая коробка.

Система привода предлагается на переднюю или обе оси. Стоимость обновленного внедорожника составляет 109 800 юаней минимум или 1 066 000 рублей. Топовый вариант получил ценник 129 800 юаней или 1,26 миллиона рублей.