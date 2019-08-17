Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

В новом рейтинге собрали автомобили из сегмента внедорожников, которые во версии экспертов являются легендарными и имеют приемлемый ценник.

Впрочем, речь в данном случае пойдет о легендарных внедорожниках, которые предлагаются на вторичном рынке России.

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Помимо всего прочего эта машина признана экспертами как надежная, а на вторичном рынке ее можно приобрести по цене до 1 млн рублей.

На втором месте оказался Suzuki Jimny, а его можно купить за 600-700 тыс. рублей. Mercedes-Benz G-Class оказался в тройке лидеров составленного ТОПа.

Его можно приобрести на вторичном рынке в версии W460 за 700 тыс. рублей. Следующими в списке оказались Jeep Grand Cherokee ZJ и Land Rover Defender 90/110, которые также предлагаются на вторичном рынке по цене до 1 млн рублей.