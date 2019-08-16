Новый Ford EcoSport разработают с участием китайской Changan

Какая роль китайской компании в создании нового EcoSport неизвестно, но специалисты полагают, что Ford может поступить с EcoSport, как с Ford Territory. То есть выпустят перелицованную версию кроссовера от компании Changan.

Напомним, на европейском рынке EcoSport больше не продается, а вместо него предлагается новая модель — Ford Puma.

«Форд ЭкоСпорт» будет предлагаться только на китайском, бразильском и индийском рынке. Презентация новой генерации EcoSport должна состоятся в первом квартале 2021 года.