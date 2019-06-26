Представлен новый компактный кроссовер Ford Puma

Ford Puma является компактным кроссовером и был представлен пока только в спортивной модификации с приставкой к названию ST-Line.

В модельном ряду новинка расположится между EcoSport и Kuga, а его продажи на европейском рынке запланированы до конца года.

Производство кроссовера стартует на предприятии компании в Румынии. Ford Puma позиционируют как конкурент Volkswagen T-Roc, а создавали его на платформе от новой генерации Ford Fiesta.

Автомобиль получил самый большой в своем классе объём багажного отделения – 456 литров. Моторная гамма новинки будет представлена с литровым турбированным EcoBoost, а также в версии с 48-вольтовым стартер-генератором.

Все технические характеристики пока не называют и об это более подробно расскажут позднее.