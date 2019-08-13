На АвтоВАЗе рассказали, когда ждать Lada Vesta с вариатором

Представитель пресс-службы «АвтоВАЗа», «аккуратно» обозначил предварительные сроки выхода модели «Веста» с новой трансмиссией, которая уже предлагается для хэтчбека «Иксрей» .

О том, что Веста будет предлагаться с вариатором Jatco было известно ранее, причем предполагалось, что такая модификация автомобиля выйдет до конца этого или в начале следующего года.

Представитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в эфире радио «Говорит Москва» рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором.

По его словам, о выходе автомобиля говорить еще рано, так как работа уже ведется, а точные сроки запуска пока не определены. На вопрос о сроках Ильинский ответил: «Скажу аккуратно: в ближайшие год-два».

Пока не уточняется, будет вариатор только у седана, либо такую трансмиссию установят еще и в универсал.

Напомним, что Веста предлагается на рынке с пятискоростной механикой или роботом 5АМТ по цене от 606 900 рублей.