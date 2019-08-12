Новые Cadillac XT4 и XT6 привезут в Россию уже в декабре

В конце текущего года автомобили будут доступны для заказа и тогда же будут объявлены цены и комплектации моделей, при этом их «живые» продажи запланированы на начало 2020 года.



О том, что новые Cadillac XT4 и XT6 приедут в Россию уже в декабре стало известно журналистам Autonews, которые ссылаются на представителя компании General Motors Джулиан Блиссетт.

Сообщается, что новые автомобили в шоу-румах России появятся в последнем месяце этого года, и все они будут оснащены двухлитровыми турбированными моторами.

После их появления, модельная линейка бренда на российском рынке будет представлена четырьмя автомобилями.