Названы топ-10 самых популярных дорогих внедорожников в РФ

Специалисты агентства «Автостат» опубликовали рейтинг дорогих внедорожников, которые больше всего востребованы на российском рынке.

За основу были взяты данные по продажам автомобилей за первые семь месяцев этого года, а средняя цена машин превышает пять миллионов рублей.

Так, лидером в топ-10 самых популярных дорогих внедорожников в РФ оказался внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который в этом году был продан в количестве 3 634 экземпляров.

Средняя стоимость модели составила 5,4 млн рублей. За японской моделью следует немецкий кроссовер BMW Х5. Его продажи составили 2 821 ед., а средняя цена – 5,1 млн рублей.

В тройке лидеров располагается Lexus LX – 1 978 ед., 7,1 млн рублей. Четвертая строчка досталась Porsche Cayenne, у которого средневзешенная стоимость составила 5,3 млн рублей, а объёмы продаж – 1 916 ед.

Далее в рейтинге топ-10 самых популярных дорогих внедорожников в РФ оказались: Mercedes-Benz GLS (1901 ед., 5,7 млн рублей), BMW X6 (1803 ед., 5,8 млн рублей) и Audi Q7 (1670 ед., 5 млн рублей), Land Rover Range Rover (1589е ед., 9,1 млн рублей), Audi Q8 (1403 ед., 5,5 млн рублей) и BMW X7 (1386 ед., 6,7 млн рублей).

Источник: Автостат.