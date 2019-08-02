С первого августа российский офис компании Renault переписал цены на свои автомобили, включая новый кроссовер Renault Arkana.

Теперь минимальная цена Renault Arkana в РФ перевалила за 1 млн рублей и составляет 1 015 000 рублей, что на 16 тысяч рублей больше.

За эти деньги новинка предлагается с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и механической КП. Также прибавили в цене и более дорогие комплектации.

Так, версия Drive стала дороже на 16 тыс., а вариант Style прибавил в цене 20 тыс. рублей. Кроме этого, топовая модификация Edition One стала предлагаться за 1 444 990 рублей, а это на 25 тыс. рублей больше.